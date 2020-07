American Airlines setzt sich mit dem Republikaner in Verbindung

Foto von US-Senator Cruz ohne Maske im Flieger sorgt für Wirbel

Washington (AFP) - Ein Foto des US-Senators Ted Cruz ohne Atemschutzmaske im Flugzeug sorgt in den USA für Wirbel. Das Bild zeigt, wie der Republikaner aus Texas einen Kaffeebecher und ein Handy in den Händen hält, eine Maske ist in seiner Nähe nicht zu sehen. Die Fluggesellschaft American Airlines (AA) teilte am Montag mit, sie habe Kontakt zu Cruz aufgenommen, um diesen nachträglich über ihre Corona-Vorschriften zu informieren.

US-Senator Ted Cruz © AFP

An Bord aller AA-Flüge gelte eine Maskenpflicht, betonte die Airline. Sie machte keine Angaben dazu, während welchen Fluges das Foto von Cruz gemacht wurde und ob der 49-Jährige eine Maske trug, wenn er nicht gerade seinen Kaffee trank.

Das Tragen von Atemschutzmasken hat sich in den vergangenen Monaten in den USA zu einer hochpolitischen Angelegenheit entwickelt. Viele republikanische Politiker und politisch konservative Bürger lehnen Mund-Nasen-Bedeckungen ab, weil sie diese für übertrieben halten.

US-Präsident Donald Trump trug über Monate hinweg nie eine Maske. Am vergangenen Samstag war er dann erstmals erstmals mit Mund-Nasen-Schutz zu sehen, als er ein Militärkrankenhaus besuchte. Der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, verhängte allerdings Anfang Juli eine allgemeine Maskenpflicht, gegen die er sich lange gesträubt hatte. Texas und andere Bundesstaaten des Südens und Westens der USA erlebten in den vergangenen Wochen einen starken Anstieg der Infektionszahlen.

Cruz ist ein wichtiger Verbündeter Trumps im Kongress in Washington. Während der Vorwahlen der Republikaner im Jahr 2016 hatte sich der Senator allerdings erbitterte Auseinandersetzungen mit Trump geliefert. Der Senator unterlag damals im Wettbewerb um die Präsidentschaftskandidatur gegen den Immobilienmogul.