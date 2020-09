Schiff in Taifun verunglückt - Nur ein Überlebender gerettet

Frachter mit 43 Besatzungsmitgliedern und 6000 Kühen an Bord vor Japan gesunken

Tokio (AFP) - Ein Schiff mit 43 Besatzungsmitgliedern und fast 6000 Kühen an Bord ist vor der japanischen Küste gesunken. Nach Angaben der japanischen Küstenwache hatte die "Gulf Livestock 1" am Mittwoch 185 Kilometer westlich der Insel Amami Oshima einen Notruf abgesetzt, nachdem sie in einen Taifun geraten war. Am späten Mittwochabend konnte nahe ihrer letzten Position schließlich ein Überlebender aus dem Meer gerettet werden.

Küstenwacheboot auf der Suche nach Überlebenden © AFP

Der 45-jährige Schiffsoffizier berichtete der Küstenwache, einer der Schiffsmotoren sei ausgefallen und eine Welle habe den Frachter umgeworfen, später sei er gesunken. Er selbst habe nach einer Lautsprecherdurchsage eine Rettungsweste angelegt und sei ins Meer gesprungen. Während er im Wasser auf seine Rettung gewartet habe, habe er keine weiteren Besatzungsmitglieder gesichtet. Drei Schiffe der Küstenwache, fünf Flugzeuge und Spezialtaucher suchten nach weiteren Überlebenden.