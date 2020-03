Paris setzt auf "Luftbrücke"

Frankreich erhält zehn Millionen Masken aus China

Paris (AFP) - Frankreich hat rund zehn Millionen Atemschutzmasken aus China erhalten. Ein Frachtflugzeug mit den Masken und anderer medizinischer Ausrüstung landete am Montag auf dem Flughafen von Vatry rund 150 Kilometer östlich der Hauptstadt Paris, wie die Präfektur Marne mitteilte. Bereits am Wochenende hatte Frankreich eine erste Lieferung mit mehr als fünf Millionen Masken aus China erhalten.

Frankreich erhält Millionen Schutzmasken aus China © AFP

In der Corona-Krise setzt die Regierung in Paris auf eine "Luftbrücke" in die Volksrepublik, um dringend benötigtes Schutzmaterial für Kliniken und Ärzte zu erhalten. Das Gesundheitsministerium hatte am Wochenende eine Bestellung von "mehr als einer Milliarde Masken" an China bekannt gegeben. Sie sollen nach Angaben der Präfektur Marne bis Juni geliefert werden.

Frankreich benötigt nach eigenen Angaben jede Woche rund 40 Millionen Schutzmasken in der Corona-Krise, stellt selbst aber nur rund acht Millionen her.