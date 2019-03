Behörden erwarten diese Woche keine Verschmutzung an Stränden

Frankreich kämpft weiter gegen Schweröl vor Atlantikküste

Rennes (AFP) - Nach dem Untergang des Frachtschiffs "Grande America" kämpft Frankreich weiter gegen ausgetretenes Schweröl vor der Atlantikküste. Kurzfristig gaben die Behörden aber Entwarnung: In dieser Woche sei keine Verschmutzung an den Stränden der Westküste zu erwarten, erklärte die Meerespräfektur in Brest am Sonntagabend.

Schiffe im Einsatz gegen den Ölteppich vor der Küste © AFP

Die französische Marine und die europäische Agentur für Meeressicherheit haben mehrere Spezialschiffe in den Golf von Biskaya geschickt, wo der italienische Frachter am vergangenen Dienstag nach einem Brand gut 330 Kilometer vor der französischen Küste gesunken war. Das Schiff hatte rund 2200 Tonnen Schweröl geladen. Eine Wetterbesserung ab Dienstag dürfte es den Spezialschiffen erleichtern, einen Teil des Öls auf dem Meer abzusaugen.

Mutmaßliche Ölrückstände, die am Samstag von Umweltschützern an einem Strand der Gironde-Mündung nördlich von Bordeaux gemeldet wurden, stammten nicht von dem Frachter, erklärten die lokalen Behörden weiter. Die Verschmutzung sei "organischen Ursprungs", hieß es.