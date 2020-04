Regierung kündigt Maskenpflicht und Ausweitung von Corona-Tests an

Frankreich lockert Ausgangssperre ab dem 11. Mai schrittweise

Paris (AFP) - Frankreich will die seit sechs Wochen geltende Ausgangssperre ab dem 11. Mai schrittweise lockern. Das kündigte Premierminister Edouard Philippe am Dienstag in einer Regierungserklärung in der Pariser Nationalversammlung an. Geplant ist eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie eine massive Ausweitung der Corona-Tests auf rund 700.000 pro Woche. Zudem soll es eine Handy-App zur Nachverfolgung der Infektionswege geben.

Premier Philippe will die Lockerung ab 11. Mai erläutern © AFP

Die ersten Grundschulen und Krippen sollen nach Philippes Worten ab dem 11. Mai auf freiwilliger Basis öffnen. Mittelschulen folgen am 18. Mai, allerdings zunächst nur in wenig betroffenen Regionen. "Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben", unterstrich der Regierungschef.

Durch die strikte Ausgangssperre seit dem 17. März seien mehr als 60.000 Todesfälle vermieden worden, betonte der Premier. Eine Fortsetzung der Maßnahmen würde aber das "Risiko eines Zusammenbruchs" der Wirtschaft mit sich tragen. Die Regierung rechnet in diesem Jahr mit einem Einbruch des Bruttoinlandsproduktes um acht Prozent. Das Parlament hat bereits ein Hilfspaket von 110 Milliarden Euro gebilligt.

Im Anschluss an die Regierungserklärung war eine Debatte sowie eine Abstimmung in der Nationalversammlung geplant. Mit mehr als 23.000 Todesfällen gehört Frankreich neben den USA, Italien und Spanien zu den am meisten betroffenen Ländern.