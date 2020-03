Diesjährige Skisaison am Sonntagnachmittag offiziell beendet

Frankreich schließt wegen Coronavirus alle Skigebiete

Grenoble (AFP) - Wegen der anhaltenden Ausbreitung des Coronavirus in Europa sollen in Frankreich am Sonntagnachmittag alle Skigebiete geschlossen werden. "Die Skisaison endet heute. Alle Betreiber haben in der vergangenen Nacht entsprechende Anweisungen von ihrer jeweiligen Organisation erhalten", teilte der nationale Verband der Skiliftbetreiber Domaines skiables de France (DSF) am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Die Schließung sollte um 17.00 Uhr erfolgen.

Skifahrer in Frankreich © AFP

"Ob Urlauber oder Profisportler - alle sind leidenschaftliche Skifahrer, aber wir müssen uns alle angesichts des Ernstes der Lage damit arrangieren", hieß es weiter. "Die Schließungen werden über den Tag gestaffelt. Es ist ein unerwarteter Schock für den gesamten Sektor. Wir konnten uns nicht darauf vorbereiten", erklärte Jean-Marc Silva, Direktor des Skiverbands France Montagnes.

Frankreich zählte am Sonntag zu den letzten europäischen Ländern, in denen der Skibetrieb noch aufrechterhalten wurde, während Skigebiete in Italien, Österreich und in der Schweiz zuvor bereits geschlossen worden waren, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Am Samstagabend hatten bereits mehrere französische Skigebiete im Internet ihre sofortige Schließung verkündet.

Bislang wurden in Frankreich nach Angaben der Regierung 4500 Infektionen und 91 Todesfälle gezählt. Damit gilt das Land als eines der am meisten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Länder Europas.