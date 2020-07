Land prüft intensivere Kontrollen für Einreisende

Frankreich verteilt 40 Millionen Gratis-Masken an die Ärmsten

Paris (AFP) - Wegen der Coronavirus-Pandemie will Frankreich 40 Millionen Gratis-Masken an seine ärmsten Bürger verteilen. Nach Angaben von Gesundheitsminister Olivier Véran vom Mittwochabend werden sie in den kommenden Tagen per Post an sieben Millionen Menschen verschickt. Seit Montag gilt in Frankreich erstmals eine Maskenpflicht in allen Geschäften und anderen geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von 135 Euro.

Franzosen mit Masken in einem Einkaufszentrum in Marseille © AFP

Die Regierung werde "diejenigen Menschen nicht alleine lassen, die sich nicht mit Masken versorgen können", sagte Gesundheitsminister Véran. Verschickt werden sollen waschbare Stoffmasken, die nach den Worten des Ministers bis zu 30 Mal genutzt werden können. Präsident Emmanuel Macron hatte zuvor in einem Fernsehinterview Hilfe für sozial Benachteiligte in Aussicht gestellt.

Véran deutete zudem an, dass Frankreich die Kontrolle von Einreisenden an seinen Grenzen intensivieren will. Dem Minister zufolge könnten neue Maßnahmen an diesem Freitag bei einer Sitzung des Sicherheitskabinetts beschlossen werden.

Die Corona-Infektionszahlen in Frankreich waren zuletzt wieder gestiegen. Einzelne Touristenorte wie La Rochelle im Westen und Argelès-sur-Mer nahe der spanischen Grenze verhängten deshalb eine Maskenpflicht an stark frequentierten Orten im Freien.