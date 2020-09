Journalist arbeitete zwei Jahre lang als Polizist in Paris

"Frankreichs Günter Wallraff" beschreibt Polizeigewalt

Paris (AFP) - Er recherchiert undercover wie Günter Wallraff in Deutschland: Der französische Journalist Valentin Gendrot sorgt derzeit mit einem Enthüllungsbuch über seine zweijährige Arbeit bei der Polizei für Unruhe. Nach Veröffentlichung des Buches "Flic" (Bulle) stieß die Pariser Polizeipräfektur am Donnerstag interne Ermittlungen an.

Der Journalist Valentin Gendrot © AFP

Der Journalist hatte sich zu Recherchezwecken als Polizist in der französischen Hauptstadt ausbilden lassen. In dem Buch schildert er unter anderem, wie ein Kollege einen Jugendlichen beleidigte und schlug, der ihn nach einer Polizeikontrolle provoziert hatte. Daraufhin sei der Vorfall intern vertuscht worden statt ein Disziplinarverfahren einzuleiten. Der Journalist beobachtete nach eigener Schilderung auch Rassismus und Homophobie. Zuvor hatte er unter anderem bei dem Discounter Lidl in Frankreich undercover gearbeitet.

Die Polizeipräfektur leitete auf Veranlassung des französischen Innenministeriums Ermittlungen ein. Zugleich sagte sie allen Beamten Unterstützung zu, die "mit Professionalität unter oft schwierigen Umständen" arbeiteten.

In Frankreich wird der Polizei immer wieder übermäßige Gewalt vorgeworfen. Die Beamten klagen ihrerseits über Überlastung, schlechte Ausrüstung und die hohe Gewaltbereitschaft etwa von Demonstranten.