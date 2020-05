Musiker und Schauspieler in Corona-Krise in Existenznot

Frankreichs Präsident Macron stellt Künstlern Hilfe in Aussicht

Paris (AFP) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat darstellenden Künstlern in der Corona-Krise Hilfe in Aussicht gestellt: Macron sprach sich am Mittwoch dafür aus, die staatliche Unterstützung für Schauspieler, Musiker oder Filmschaffende "bis Ende August 2021" zu verlängern. Der Staatschef äußerte sich in einer Videokonferenz mit bekannten Künstlern, die Hilfen zur Existenzsicherung verlangt hatten.

Verspricht Künstlern Hilfe: Präsident Macron © AFP

In Frankreich erhalten rund 100.000 darstellende Künstler sowie andere Bühnen-Mitarbeiter Zuschüsse aus der Arbeitslosenversicherung. Dafür müssen sie jedes Jahr mindestens gut 500 Stunden Arbeit nachweisen. Mit der Absage aller Kulturveranstaltungen in der Corona-Krise fürchten viele Vertreter der Branche aber, diese Nachweise nicht mehr erbringen zu können.

In Frankreich sind ab dem kommenden Montag erste Lockerungen der vor rund sieben Wochen verhängten Ausgangssperre vorgesehen. Theater, Konzertsäle und Kinos bleiben aber vorerst geschlossen, auch Festivals fallen aus. Für Filmdrehs, die nun nicht abgeschlossen werden können, brachte Macron einen Entschädigungsfonds ins Gespräch. Details nannte er nicht.