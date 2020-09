Kontakt zu infiziertem Direktor der Tour de France - Regierung prüft laut Macron neue Maßnahmen

Frankreichs Premier Castex muss Corona-Test machen

Paris (AFP) - Frankreichs Premierminister Jean Castex muss sich einem Corona-Test unterziehen. Der 55-Jährige hatte nach Angaben seines Büros vom Dienstag Kontakt zum Direktor der Tour de France, Christian Prudhomme, der zuvor positiv getestet worden war. Beide hatten am Samstag nebeneinander im Auto gesessen und die achte Etappe des Fahrradrennens verfolgt. "Sie trugen Masken und hielten die Corona-Regeln ein", betonte das Büro des Premiers.

Premier Castex (2.v.re.) mit dem infizierten Tour-Direktor Prudhomme (r.) © AFP

Präsident Emmanuel Macron rief die Bürger wegen der massiv gestiegenen Infektionszahlen auf, "wachsamer" zu sein. "Oft gibt es Ansteckungen bei privaten Feiern und Treffen mit der Familie." Nach seinen Angaben wird die Regierung am Freitag neue Schutzmaßnahmen prüfen.

Macron äußerte sich nach einer Rede vor Berufsschülern in Aulnat in der Auvergne. Bei der Ansprache erlitt er einen Hustenanfall und zog seine Maske aus, um ein Glas Wasser zu trinken. Danach hustete er in die Hand, bevor er eine "leichtere Maske" gereicht bekam.