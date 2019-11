Er galt als "der Mann, der nie die Tour de France gewann"

Frankreichs Radrenn-Idol Poulidor stirbt 83-jährig

Paris (AFP) - Der beliebte französische Radrennfahrer Raymond Poulidor ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie vom Mittwoch im Alter von 83 Jahren an seinem Wohnort Saint-Léonard-de-Noblat im Südwesten Frankreichs. Poulidor hatte in Frankreich einen Ruf als ewiger Zweiter. So galt er als "der Mann, der nie die Tour de France gewann".

© AFP

Dafür siegte er in den 60er und 70er Jahren bei bekannten Radrennen wie Mailand-Sanremo, Paris-Nizza und bei der Spanien-Rundfahrt. Er beendete seine Laufbahn, nachdem er 1976 im Alter von 40 Jahren Dritter bei der Tour de France geworden war.

Poulidor selbst sah seinen speziellen Ruhm mit Humor: Sein Name sei in Frankreich ein geflügelter Begriff, sagte er zu seinem 80. Geburtstag der Nachrichtenagentur AFP. "Wenn jemand Zweiter wird - beim Boule-Spiel etwa - ist er ein 'Poulidor'", sagte der Rennfahrer. Nach dem Sportler ist auch der "Poulidor-Effekt" benannt. Er bezeichnet einen Verlierer, der sympathischer wirkt als der Gewinner.

Seine Frau Gisèle sagte, ihr Mann habe an Herzproblemen und Erschöpfung gelitten. Poulidor hatte deshalb seit Anfang Oktober im Krankenhaus gelegen.