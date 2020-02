Zeichnerin wurde mit "Agrippina" und "Die Frustrierten" bekannt

Französische Comicautorin Claire Bretécher mit 79 Jahren gestorben

Paris (AFP) - Mit Comics über Mädchen und Frauen wie "Agrippina" und "Die Frustrierten" wurde Claire Bretécher bekannt - nun ist die beliebte französische Autorin und Zeichnerin mit 79 Jahren gestorben. "Ihr Humor und ihr freier Geist waren unermesslich", erklärte ihr Verlag am Dienstag in Paris. "Ihren Lesern wird beides fehlen."

Claire Bretécher 1987 in Paris © AFP

Besonders mit ihrer pubertierenden Heldin Agrippina wurde Bretécher bekannt: In Deutschland erschienen die Bände erstmals 1988. Mit Knollennase und ständig schlechter Laune kämpften sich Agrippina und ihre Freundin Bergère durchs Leben und durch ihre erwachende weibliche Sexualität. Mit ihrem bösen Humor und ihrer Freizügigkeit beeinflusste Bretécher auch deutsche Cartoonisten und Comiczeichner wie Franziska Becker ("Feminax und Walkürax") und Ralf König ("Der bewegte Mann").

Ihre ersten Zeichnungen veröffentlichte die am 17. April 1940 in Nantes geborene Bretécher ab den 70er Jahren. Sie wurden unter anderem in der Zeitschrift "Le Nouvel Observateur" abgedruckt. Insgesamt brachte sie rund 30 Comicalben heraus. "Ich spreche darin eigentlich immer von mir selbst", erklärte die Tochter aus bürgerlichem Hause. "Meine Figuren machen sich oft über meine eigenen Verirrungen lustig."