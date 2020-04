Musik soll Menschen über die Zeit der Ausgangssperre helfen

Französische Musiker bringen "Corona-Album" heraus

Paris (AFP) - Mit Musik durch die Corona-Krise: 33 französische Künstler haben am Mittwoch ein Album gegen den Blues veröffentlicht. In Frankreich bekannte Künstler wie Arthur H, Malik Djoudi und Etienne de Crécy haben Stücke beigesteuert. Das Album nennt sich "Music for containment" (Musik für die Ausgangssperre), eine Anspielung auf das seit mehr als drei Wochen geltende Ausgehverbot in Frankreich.

Arthur H bei einem Konzert im April 2019 © AFP

Der Sänger Arthur H nannte das gemeinsame Album eine "schöne, kreative und einfache Geste" in einer schwierigen Zeit. Auch Künstler litten unter der Ausgangssperre. Die Erlöse aus dem Album sollen der Stiftung Fondation de France zu Gute kommen, die sich für Menschen in schwierigen Verhältnissen einsetzt. Stilistisch reicht das Album von Elektro- bis Ambient-Musik.

Die Ausgangssperre in Frankreich gilt noch bis Mittwoch kommender Woche. Eine Verlängerung bis mindestens Ende April ist aber wahrscheinlich. Die Zahl der Coronavirus-Toten in dem Land war zuletzt auf mehr als 10.000 gestiegen.