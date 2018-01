Musiker und Politiker würdigen die Eurovision-Siegerin von 1965

Französische Sängerin France Gall an Krebs gestorben

Paris (AFP) - Frankreich trauert um France Gall. Die Sängerin, deren Hit "Ella, elle l'a" auch in Deutschland die Charts eroberte, erlag am Sonntag im Alter von 70 Jahren in Paris einem Krebsleiden, wie ihre Sprecherin Geneviève Salama mitteilte. Musiker und Politiker wie Präsident Emmanuel Macron würdigten das Talent und die "Großzügigkeit" der Verstorbenen.

France Gall © AFP

Während der vergangenen zwei Jahren habe Gall der Krankheit "mit Würde" die Stirn geboten, fügte die Sprecherin hinzu. Mitte Dezember war die Sängerin in ein Krankenhaus eingeliefert worden, offiziell wegen einer Entzündung.

Gall wurde am 9. Oktober 1947 mit dem bürgerlichen Vornamen Isabelle in Paris geboren. Sie stammte aus einer musikbegeisterten Familie. Ihr Vater, der Sänger Robert Gall, hatte unter anderem Lieder für Édith Piaf geschrieben. Er komponierte auch frühe Stücke für seine Tochter.

Mit 16 Jahren feierte Gall ihren ersten Erfolg mit dem Titel "Ne sois pas si bête". Ihr künstlerischer Leiter Denis Bourgeois, änderte ihren Vornamen in "France", um sie von der bekannten Sängerin Isabelle Aubret zu unterscheiden. Bourgeois war es auch, der sie mit dem Chansonnier Serge Gainsbourg in Kontakt brachte.

Gainsbourg schrieb für die junge Sängerin im Jahr 1964 "N'écoute pas les idoles" und verhalf ihr ein Jahr später zum internationalen Durchbruch: Mit seinem Titel "Poupée de cire, poupée de son" gewann Gall für Luxemburg den Grand Prix Eurovision de la Chanson. Kurz darauf kam es jedoch zum Bruch mit Gainsbourg. Gall hatte die unanständigen Anspielungen in dem Titel "Sucettes à l'anis" (1966) nicht verstanden, das Lied sorgte für einen Skandal.

Nach den Erfolgen Mitte der 60er-Jahre geriet Galls Karriere ins Stocken. Das änderte sich, als sie 1973 Michel Berger kennenlernte. 1976 heiratete das Paar. Zusammen hatten sie zwei Kinder: 1978 kam Tochter Pauline zur Welt, 1981 Sohn Raphaël. Mit Berger habe sie als Sängerin "das Glück in diesem Beruf" gefunden, sagte Gall. Ihrem Mann verdankte sie mehrere Hits, darunter "Résiste" (1981) und "Ella, elle l'a" (1987). Mit letzterem landete sie auch in Deutschland einen Nummer-Eins-Hit.

1992 starb Berger mit 44 Jahren an einem Herzinfarkt. Ein Jahr später erkrankte Gall an Brustkrebs. Als ihre Tochter Pauline 1997 an der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose starb, zog sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Erst 2015 meldete sie sich mit dem Musical "Résiste" zurück. In diesem wurden die Hits aus ihrer Zeit mit Berger neu vertont. Gall erschien in dem Musical zwar nicht selbst auf der Bühne, wurde aber in Videos eingeblendet.

Frankreichs Präsident Macron erklärte, Gall hinterlasse Lieder, "die alle Franzosen kennen". Er betonte ihre "Aufrichtigkeit und Großzügigkeit". Ex-Präsident François Hollande würdigte Gall als "glänzende Sängerin" und "große Französin" und lobte ihr Engagement für Afrika.

Frankreichs Kulturministerin Françoise Nyssen sagte, Gall habe "persönliche Kämpfe aufgenommen, indem sie Musik für alle" gesungen habe.

Die Sängerin Jane Birkin zeigte sich bestürzt über den Tod von Gall, die "überraschend, unbedarft, mysteriös" gewesen sei.