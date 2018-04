Hit "Africa" eroberte Anfang der 80er Jahre die Charts

Französische Sängerin Rose Laurens gestorben

Paris (AFP) - Ihr Hit "Africa" stürmte Anfang der 80er Jahre auch in Deutschland die Charts: In der Nacht zum Montag ist die französische Sängerin Rose Laurens mit 65 Jahren nach langer Krankheit gestorben, wie ihr Partner Christian Soulié mitteilte. Die Sängerin hatte in den 70er Jahren mehrere Singles veröffentlicht und 1980 eine Rolle in dem Erfolgsmusical "Les Misérables".

Mit ihrem Hit "Africa" stürmte Rose Laurens Anfang der 80er Jahre die Charts © AFP

1982 veröffentlichte sie ihr erstes Album "Déraisonnable", geschrieben von dem Komponisten Jean-Pierre Goussaud, der vor allem mit den Sängerinnen Dalida und Céline Dion zusammenarbeitete. Die Single-Auskopplung "Africa" wurde mehr als eine Million Mal verkauft.

Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte sie etwa ein Dutzend Alben. Sie arbeitete mit Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Yves Duteil und zuletzt mit Pierre Palmade zusammen, mit dem sie ihr letztes Album "ADN" erstellte. Obwohl bereits erkrankt, trat sie damit 2016 im Pariser Cabaret Sauvage auf.

Laurens, mit bürgerlichem Namen Rose Podwojny, habe "Millionen zum Tanzen gebracht", erklärte ihr Partner Soulié. Nun sei ihr Licht nach langer Krankheit erloschen.