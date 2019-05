Dutzende Boote für Querung des Ärmelkanals genutzt

Französischer Bootverkäufer muss wegen Geschäften mit Migranten ins Gefängnis

Boulogne-sur-Mer (AFP) - Ein französischer Bootsverkäufer ist für den Verkauf dutzender Boote an Migranten zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Weitere 18 Monate wurden von dem Gericht in der nordfranzösischen Stadt Boulogne-sur-Mer am Freitag zur Bewährung ausgesetzt. Ermittlern zufolge hatte der 45-jährige Emmanuel Desreux 39 Schlauchboote mit Motoren an Menschen verkauft, die damit von der französischen Küste über den Ärmelkanal nach Großbritannien übersetzen wollten.

Ein Taxifahrer wurde als Komplize zu einem Jahr Haft und einem weiteren Jahr auf Bewährung verurteilt.

Die Polizei startete ihre Ermittlungen, nachdem sie im Januar vier Iraner und zwei Taxifahrer an einem Strand nahe Calais festgenommen hatte. Deren Aussagen führten sie zu Desreux und seiner Firma für gebrauchte Boote in der Stadt Deulemont an der Grenze zu Belgien. Er wurde wegen Beihilfe zu illegaler Einwanderung in der Zeit zwischen Oktober 2018 und März 2019 angeklagt.

Behörden zufolge erreichten in dieser Zeit fast 500 Migranten auf mehr als 60 Booten Englands Küste. Die Polizei fand bei Desreux' Festnahme 14.000 Euro in dessen Auto.