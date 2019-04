Sohn Amaro am gleichen Tag geboren wie seine dreijährige Schwester Mia

Französischer Fußballstar Griezmann ist Vater eines Jungen geworden

Madrid (AFP) - Der französische Star-Stürmer Antoine Griezmann ist Vater eines Sohnes geworden. Der Junge mit dem Namen Amaro kam auf den Tag genau drei Jahre nach seiner Schwester Mia zur Welt. Der französische Nationalspieler, der bei Atlético Madrid spielt, gab das freudige Ereignis am Montagabend bekannt, indem er in den Onlinediensten Twitter und Instagram eine Großaufnahme der rechten Hand des Neugeborenen veröffentlichte.

Antoine Griezmann ist Vater eines Sohnes geworden © AFP

Dazu schrieb der 28-Jährige lediglich "Amaro Griezmann". Bereits im Oktober hatte der Fußballer in einem Video verkündet, dass er dieses Mal Vater eines Sohnes werde. In dem Video waren auch Griezmanns Frau, die Spanierin Erika Choperena, und die gemeinsame Tochter Mia im Garten der Villa der Familie in einem Vorort von Madrid zu sehen.

Griezmann und Choperena sind seit 2011 ein Paar. Sie heirateten im Sommer 2017.