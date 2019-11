69-Jähriger setzt sich gegen Bestseller-Autorin Nothomb durch

Französischer Goncourt-Literaturpreis geht an Jean-Paul Dubois

Paris (AFP) - Der wichtigste Literaturpreis Frankreichs geht in diesem Jahr an den Schriftsteller Jean-Paul Dubois. Der 69-Jährige erhält den Goncourt-Preis für seinen Roman "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon" (etwa: Nicht alle Menschen leben auf die gleiche Art in dieser Welt), wie die Jury am Montag in Paris mitteilte.

Goncourt-Preisträger Jean-Paul Dubois © AFP

Der Schriftsteller aus Toulouse im Südwesten Frankreichs setzte sich unter anderem gegen die belgische Bestseller-Autorin Amélie Nothomb durch, die mit ihrem Roman "Soif" (Durst) über das Leben von Jesus Christus angetreten war.

Goncourt-Preisträger Dubois erzählt in seinem 22. Roman von einem Mann namens Paul Hansen, der seit zwei Jahren in einem kanadischen Gefängnis sitzt. Erst am Schluss des mit Erinnerungen gespickten Buchs erfährt der Leser den Grund für die Haftstrafe. Auf Deutsch erschienen zuletzt Dubois' Werke "Der Fall Snijder" (2014) und "Heute wird das nix! Mein Jahr mit Handwerkern" (2010).