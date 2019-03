Nick Conrad: Wollte Rassismus gegen Schwarze parodieren

Französischer Rapper für Aufruf zu Gewalt gegen Weiße verurteilt

Paris (AFP) - "Hängt die Weißen": Nach diesem Aufruf in einem Videoclip hat ein Pariser Gericht den französischen Rapper Nick Conrad wegen Anstachelung zur Gewalt verurteilt. Im Fall einer Wiederholung soll der 35-Jährige 5000 Euro zahlen, wie aus dem Richterspruch vom Dienstag hervorgeht. Conrad kündigte Berufung an. Er gibt an, er habe Rassismus gegen Schwarze parodieren wollen.

"Hängt die Weißen": Französischer Rapper nach Gewaltvideo verurteilt © AFP

Nach dem Urteil soll der 35-jährige Rapper zudem je 1000 Euro an zwei Anti-Rassismus-Organisationen zahlen. In dem Clip hatte der Rapper auch dazu aufgerufen, "weiße Babys" zu töten.

Das Video hatte bis in die Reihen der französischen Regierung für Empörung gesorgt. Der frühere Innenminister Gérard Collomb verurteilte es als "schändlich". Der Rapper ist erst seit dem Vorfall zu Bekanntheit gelangt.