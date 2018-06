Alain Robert wollte fünfthöchstes Gebäude der Welt erklimmen

Französischer "Spiderman" bei Kletteraktion in Seoul festgenommen

Seoul (AFP) - Der französische Fassaden-Kletterer Alain Robert ist in Seoul bei einer Kletteraktion am fünfthöchsten Gebäude der Welt festgenommen worden. Der 55-Jährige, der als französischer "Spiderman" bekannt ist, kletterte am Mittwoch ohne Sicherung an der Fassade des 123-stöckigen Lotte World Tower in der südkoreanischen Hauptstadt hinauf. Auf halber Strecke wurde er allerdings von Sicherheitsleuten gestoppt.

Alain Robert wird in Seoul von Sicherheitsleuten abgeführt © AFP

Robert, der mit bloßen Händen und ohne Seil kletterte, wurde an der Fassade von einem Wachmann gesehen, der die Polizei alarmierte. Er habe sich mit Sicherheitsleuten im Innern des Wolkenkratzers ein "Katz-und-Maus-Spiel" geliefert und nach rund 75 Stockwerken schließlich aufgegeben, erzählte der Franzose der Nachrichtenagentur AFP. Mit einer Hängebühne wurde der Kletterer auf das Dach des Gebäudes gebracht - und der Polizei übergeben.

Robert fürchtet nun eine "saftige Geldstrafe". Er hofft aber auf Nachsicht der südkoreanischen Behörden, weil er mit seiner Kletteraktion nach eigenen Angaben die Annäherung zwischen Süd- und Nordkorea feiern wollte. Der Aufstieg sei seine "Art", sich bei Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In zu bedanken, sagte Robert.

Kim und und Moon waren Ende April zu einem als historisch eingestuften Gipfeltreffen zusammengekommen. Dabei sprachen sie sich für einen Friedensschluss und eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel aus.

Ein Sprecher des Lotte World Tower bezeichnete die Aktion trotzdem als "bedauerlich". "Er ist ohne Erlaubnis geklettert. Es ist gefährlich", sagte der Sprecher.

Robert ist schon mehr als hundert Wolkenkratzer und andere Bauwerke hinaufgeklettert und schaffte es damit bereits ins Guinness-Buch der Rekorde. Der Franzose kletterte unter anderem auf den Eiffelturm in Paris, das Opernhaus in Sydney und die Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur. Er bezwang auch schon das höchste Gebäude der Welt, den 828 Meter hohen Burj Khalifa in Dubai - dies allerdings mit Sicherungsseil.

Bei seinen Klettertouren ist Robert schon mehrfach abgestürzt und verletzt worden. Weil er häufig ohne Genehmigung klettert, wurde er auch schon mehrfach festgenommen.