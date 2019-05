Bürgermeister will Schulen vor Schließung retten

Französisches Dorf lässt Viagra gegen Kinderarmut verteilen

Paris (AFP) - Wegen Kinderarmut in seinem Dorf greift ein französischer Bürgermeister zu einem potenten Mittel: Jean Debouzy will kostenlos Viagra an junge Paare verteilen lassen, wie er französischen Regionalmedien sagte. Der Bürgermeister des 600-Einwohner-Dorfes Montereau an der Loire will mit Hilfe der "kleinen blauen Pillen" verhindern, dass zwei Schulen in der Region schließen müssen.

Die Störche an der Loire bringen zu wenig Kinder - deshalb hilft ein Bürgermeister nun mit Viagra nach © AFP

"Die Pillen werden an Paare zwischen 18 und 40 Jahren verteilt", sagte der engagierte Bürgermeister der Zeitung "Le Parisien". "Sie sollen damit Hilfe zur Zeugung erhalten, damit unsere beiden Schulen erhalten bleiben." Die Gegend rund 130 Kilometer südlich von Paris hat wie viele Gemeinden mit Landflucht und Überalterung der Bevölkerung zu kämpfen.

Wie ist Debouzy auf die ungewöhnliche Idee gekommen? "Das ist mir so eingefallen - jetzt reden alle über unsere Schule", sagte der Bürgermeister dem Sender France 3. "Diese kleinen blauen Pillen... naja, das brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Manchmal braucht man einfach Humor. Bürgermeister haben das nicht immer."