Franzose transportiert Koffer mit Leiche seiner Frau im Auto

Lyon (AFP) - In Frankreich ist ein Mann gefasst worden, der in seinem Auto einen Koffer mit der Leiche seiner Frau transportierte. Der Koffer mit der Leiche habe im Kofferraum des Wagens gelegen, während die beiden Kinder des Paares im Alter von sechs und sieben Jahren auf dem Rücksitz gesessen hätten, verlautete aus Ermittlungskreisen. Sie seien körperlich unversehrt gewesen.

Two children aged six and seven were unhurt and sat in the back seat of the car