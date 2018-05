Zehnjähriger Junge bei tragischem Unglück verletzt

Frau in Bayern von Maibaum-Spitze erschlagen

Treuchtlingen (AFP) - Bei einem tragischen Unglück ist im bayerischen Treuchtlingen eine Frau von der Spitze eines Maibaums erschlagen worden. Wie die Polizei in Mittelfranken am Montagabend mitteilte, brach beim Aufrichten des Baumes am Nachmittag die Spitze ab, eine 29-Jährige wurde am Kopf und ein Zehnjähriger an der Brust davon getroffen.

Rettungskräfte in Treuchtlingen © AFP

Die Frau erlag noch vor Ort ihren Verletzungen, der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht.