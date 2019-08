Unfall auf Münchner Bahnhof - 20-Jährige erleidet großflächige Verbrennungen

Frau klettert für Fotos auf Güterwaggon und wird durch Stromschlag schwer verletzt

München (AFP) - Eine Frau ist in München für Fotos auf einen Güterwaggon geklettert und hat sich durch einen Stromschlag schwerste Verbrennungen zugezogen. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, ging die 20-Jährige am Montagabend mit einem Begleiter verbotenerweise auf das Gelände eines Rangierbahnhofs. Dort stieg sie auf einen Kesselwagen und kam der 15.000 Volt führenden Oberleitung zu nahe. Durch den Stromschlag stürzte sie ab.

Güterwaggons auf einem Bahnhof © AFP

Ihr 22-jähriger Begleiter alarmierte sofort den Rettungsdienst. Die Frau erlitt nach Angaben der Beamten schwere Verbrennungen auf mehr als zwei Dritteln ihrer Körperoberfläche und durch den Sturz vom Waggon außerdem diverse andere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige musste mit einem schweren Schock von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.