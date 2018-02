Polizei nimmt Fahrerin fest

Frau kracht mit Auto in Absperrung am Weißen Haus

Washington (AFP) - Eine Autofahrerin ist mit ihrem Fahrzeug in eine Sicherheitsabsperrung nahe dem Weißen Haus in Washington gekracht. Die Frau sei sofort festgenommen worden, erklärte der für die Sicherheit des US-Präsidenten zuständige Secret Service nach dem Vorfall am Freitag. Das Weiße Haus wurde abgeriegelt, uniformierte Polizisten bezogen Posten.

Ein Polizist untersucht das betroffene Auto © AFP

Präsident Trump befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Weißen Haus, wo er am Freitag den australischen Präsidenten Malcolm Turnbull empfangen hatte. Schüsse wurden nicht abgegeben, es wurde niemand verletzt.