Überraschung über hartes Urteil in Frankreich

Frau soll nach Ohrfeigen gegen Lehrerin für ein Jahr ins Gefängnis

Lyon (AFP) - Weil sie die Lehrerin ihrer Tochter geohrfeigt hatte, ist eine Frau in Frankreich zu einem Jahr Gefängnis ohne Bewährung verurteilt worden. Eine Anwältin der geohrfeigten Lehrerin zeigte sich am Mittwoch überrascht über die hohe Strafe: Sie sei "schockiert über das Urteil", sagte die Juristin Julie Urcissin.

Justitia (Symbolfoto) © AFP

Die Lehrerin habe lediglich gewollt, "dass das ihr zugefügte Unrecht anerkannt wird und nicht, dass eine Familienmutter ins Gefängnis gesteckt wird". Mit seinem Urteil ging das Gericht von Roanne im Zentrum des Landes noch über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus. Diese hatte zwölf Monate Haft gefordert, davon sechs auf Bewährung. Die Angeklagte, Mutter von fünf Kindern, wurde noch am Dienstagabend verhaftet.

Der Vorfall hatte sich im März vergangenen Jahres in Mably nahe Roanne abgespielt. Nachdem sie eine Beule am Kopf ihrer Tochter entdeckt hatte, machte die Mutter die Lehrerin verantwortlich, verpasste ihr vor den Augen von Schülern und Eltern mehrere Ohrfeigen und riss sie am Schal und am Zopf. Die Lehrerin wurde nach dem Vorfall drei Tage krankgeschrieben.