Feuerwehr muss Rettungsversuch wegen enormer Hitze und Einsturzgefahr abbrechen

Frau stirbt bei nächtlichem Wohnhausbrand in Hamburg

Hamburg (AFP) - Bei einem Wohnhausbrand in Hamburg ist in der Nacht zum Freitag eine Frau ums Leben gekommen. Nach Feuerwehrangaben versuchten Einsatzkräfte noch, zu der Bewohnerin vorzudringen. Sie mussten ihre Rettungsaktion aber wegen enormer Hitzeentwicklung und Einsturzgefahr abbrechen. Während des Löscheinsatzes wurden die Feuerwehrleute demnach zudem von einem unbelehrbaren Schaulustigen derart behindert, dass Polizisten ihn in Gewahrsam nehmen mussten.

Das ausgebrannte Haus im Stadtteil Harburg © AFP

Nachbarn hatten die Feuerwehr gegen Mitternacht alarmiert, weil Flammen aus dem Dach des Einfamilienhauses im Stadtteil Harburg schlugen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte das Gebäude bereits komplett. Drei Feuerwehrtrupps versuchten, die vermisste Bewohnerin zu retten. Sie mussten das Haus aber wieder verlassen, weil es aufgrund der Intensität des Feuers einzustürzen drohte.