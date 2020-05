Tatverdächtiger Nachbar verständigte selbst die Polizei in Hagen

Frau tot in Wohnhaus entdeckt - 75-Jähriger wollte offenbar Leiche einbetonieren

Hagen (AFP) - Ein 75-jähriger Mann soll im nordrhein-westfälischen Hagen versucht haben, die Leiche einer Nachbarin im Keller eines Mehrfamilienhauses einzubetonieren. Beim Fund der Leiche in dem Kellerraum entdeckten Polizisten Werkzeug und bereit gelegte Zementsäcke, wie die Ermittler am Mittwochabend mitteilten. Der ebenfalls in dem Haus wohnende 75-Jährige wurde nach dem Leichenfund am Mittwochnachmittag festgenommen.

Blaulicht © AFP

Der Mann hatte nach Ermittlerangaben zuvor selbst die Polizei verständigt. Er gab demnach an, dass er mit der Nachbarin in Streit geraten und die 59-Jährige dabei zu Tode gekommen sei. Aufschluss über die genauen Umstände des mutmaßlichen Gewaltverbrechens sollen nun die weiteren Ermittlungen und eine Obduktion der Leiche geben.