Feuer brach am Freitagmorgen in Mehrfamilienhaus aus

Frau und Kind kommen bei Wohnungsbrand in Berlin ums Leben

Berlin (AFP) - Im Berliner Stadtteil Schöneberg sind bei einem Wohnungsbrand am Freitagmorgen eine Frau und ihr Kind ums Leben gekommen. Die 45-jährige Frau verstarb noch am Ereignisort, ihr sieben Jahre alter Sohn später im Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein weiteres Kind erlitt eine schwere Rauchvergiftung, eine 73-jährige Nachbarin wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Die Berliner Feuerwehr und Polizei rückten demnach am Freitagmorgen um 06.10 Uhr in die Steinmetzstraße aus. Das Feuer war im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, die Ursache war zunächst ungeklärt. Die Wohnung brannte komplett aus. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen.