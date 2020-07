Wortgefecht um Hundekratzspuren an Auto eskaliert zu heftigem Konflikt

Frauenduo fährt nach Streit mit Kontrahentin auf Motorhaube durch Bremen

Bremen (AFP) - Nach einem heftigen Streit zwischen drei Frauen in Bremen hat sich eine der Kontrahentinnen auf der Motorhaube eines anfahrenden Autos festgeklammert. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, setzten die beiden Beteiligten in dem Wagen ihre Fahrt aber trotzdem fort. Sie wollten demnach zu einer Polizeiwache fahren. Auslöser des Konflikts war, dass der Hund einer 20-Jährigen Kratzspuren an einem Auto hinterlassen hatte.

Blaulicht © AFP

Die 31-jährige Wagenbesitzerin und eine 36-jährige Begleiterin, die sich gerade neben dem geparkten Wagen aufhielten, gerieten darüber mit der Hundebesitzerin in Streit. Dieser steigerte sich bis zu einer Auseinandersetzung mit Faustschlägen und Haareziehen, wobei die 20-Jährige und die 31-Jährige zu Boden stürzten. Die 36-Jährige trat die 20-Jährige und nahm deren Mobiltelefon an sich.

Als die beiden Älteren den Ort des Geschehens nach einem weiteren kurzen Gerangel samt gestohlenem Handy im Auto verlassen wollten, um zur Polizei zu fahren, klammerte sich die 20-Jährige auf der Motorhaube fest. Die Fahrerin fuhr den Beamten zufolge trotzdem in "Trabgeschwindigkeit" weiter, wurde allerdings bereits vor Erreichen des Reviers von Beamten gestoppt. Alle Beteiligten erlitten Blessuren. Sie müssen nun mit Strafverfahren rechnen.