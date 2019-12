1400 Gäste müssen Badebesuch vorzeitig beenden - Ursache zunächst unklar

Freizeitbad in Weinheim wegen Haut- und Atemwegsreizungen bei Besuchern geräumt

Mannheim (AFP) - Nach Klagen von Saunabesuchern über Haut- und Atemwegsreizungen haben Einsatzkräfte am Sonntagabend ein Freizeitbad mit rund 1400 Gästen in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis komplett geräumt. Ein 13-jähriges Kind und eine 32-jährige Frau wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei in Mannheim am Montag mitteilte.

Blaulicht der Polizei © AFP

66 Menschen wurden von Rettungsmitarbeitern vor Ort untersucht. Ob sie verletzt wurden, stand zunächst nicht fest. Auch die Ursache für die Hautreizungen und Atemwegsbeschwerden war unklar. Aufschluss über die Hintergründe sollen nun die Ermittlungen der Kripo geben. Wegen des Zwischenfalls waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste mit einem Großaufgebot im Einsatz.