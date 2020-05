Frau hielt ihren Laden offen

Friseurin in Texas wegen Verstoßes gegen Corona-Auflagen im Gefängnis

Washington (AFP) - Im US-Bundesstaat Texas ist eine Friseurin zu siebentägiger Haft verurteilt worden, weil sie ihren Laden trotz der Corona-Restriktionen offen gelassen hatte. Gegen die Frau wurde außerdem eine Geldstrafe von 7000 Dollar (6500 Euro) verhängt. Gouverneur Greg Abbott kritisierte das Urteil am Mittwoch als "übertrieben". Es gebe sicherlich weniger harte Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus "als eine texanische Mutter ins Gefängnis zu schicken".

Protest gegen Corona-Restriktionen in Texas © AFP

Während ihres Verfahrens hatte die Friseurin Shelley Luther laut Medienberichten ausgesagt, sie habe ihren Salon in Dallas offen gehalten, um ihre Kinder ernähren zu können. Sie war Ende März direkt von den Behörden angewiesen worden, ihr Geschäft zu schließen. Sie ließ ihren Laden dennoch danach noch sieben Tage lang offen, bis sie vor Gericht musste. Luther habe in ihrem Verfahren keine "Zerknirschung" oder "Reue" über ihr Verhalten gezeigt, konstatierte der Richter laut Gerichtsdokumenten.

Friseursalons und Nagelstudios, Parks, Strände und öffentliche Schwimmbäder sollen an diesem Freitag in Texas wieder öffnen dürfen. Vor einer Woche waren in dem Bundesstaat bereits Restriktionen für Bars und Restaurants gelockert worden.