Krimineller ließ sich womöglich von Ledereinband mit Reißverschluss täuschen

Fromme Beute statt Geldbörse - Dieb klaut Bibel aus geparktem Auto

Gummersbach (AFP) - Ein Dieb hat aus einem Auto in Nordrhein-Westfalen eine Bibel gestohlen - womöglich in der trügerischen Annahme, dass es sich um eine Geldbörse handelte. Der Kriminelle klaute das fromme Buch in rotem Ledereinband mit Reißverschluss aus einem Wagen auf einem Parkplatz im oberbergischen Wiehl, wie die Polizei am Dienstag in Gummersbach mitteilte.

Blaulicht der Polizei © AFP

Durch den Einband sah die Bibel einem Portemonnaie sehr ähnlich, wie die Ordnungshüter weiter berichteten. Der Täter entkam mit seiner ungewöhnlichen Beute unerkannt.