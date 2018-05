Er war der vierte Mensch auf dem Mond

Früherer US-Astronaut Alan Bean mit 86 Jahren gestorben

Washington (AFP) - Der vierte Mensch auf dem Mond ist tot: Der frühere US-Astronaut Alan Bean ist am Samstag im Alter von 86 Jahren in Houston gestorben. Wenige Wochen zuvor war Bean erkrankt, wie seine Familie in einer von der US-Raumfahrtbehörde Nasa veröffentlichten Mitteilung bekannt gab. Er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

Alan Bean (rechts) als Teil der Apollo-12-Mission von 1969 © AFP

Im Jahr 1969 war Bean Teil der Mission Apollo 12, die auf dem Mond landete. Vier Jahre später war er Kommandant des zweiten bemannten Flugs zur ersten US-Weltraumstation Skylab. Dabei verbrachte er 59 Tage außerhalb der Erdatmosphäre.

Bean wurde 1932 im texanischen Wheeler geboren. Er studierte Raumfahrttechnik und wurde Testpilot bei der US-Marine. 1981 beendete er nach fast 20 Jahren seine Karriere bei der Nasa - und wurde Künstler. Die neuen Perspektiven, die er bei den Flügen in den Weltraum gewonnen habe, hätten ihn zu dem Schritt bewogen, sagte Bean später der Zeitung "New York Times". Bei seinen Bildern befasste er sich aber weiterhin mit den Apollo-Weltraummissionen.