Gemälde des niederländischen Künstlers in Paris unter dem Hammer

Frühwerk von Van Gogh für mehr als sieben Millionen Euro versteigert

Paris (AFP) - In Paris ist ein Frühwerk von Vincent Van Gogh für mehr als sieben Millionen Euro versteigert worden. Das Bild mit dem Titel "Raccommodeuses de filets dans les dunes" ("Frauen flicken Netze in den Dünen") aus dem Jahr 1882 ging am Montag an einen Käufer aus den USA, wie das Auktionshaus Artcurial mitteilte.

Gemälde "Raccommodeuses de filet dans les dunes" © AFP

Der Auktionserlös sei ein Rekord für ein Gemälde des niederländischen Künstlers aus dieser Schaffensperiode. Im Vorfeld war der Wert des Kunstwerks, das Van Gogh im Alter von 29 Jahre malte, auf bis zu fünf Millionen Euro geschätzt worden. Der bisherige Besitzer war ein Sammler aus Europa. Jährlich werden nach Angaben von Artcurial nur noch zwei bis drei Bilder von Van Gogh im Jahr versteigert.