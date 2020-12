Polizeiwagen waren mit Blaulicht unterwegs zu Schlägerei

Fünf Polizisten bei Zusammenstoß zweier Streifenwagen schwer verletzt

Aachen (AFP) - Beim Zusammenstoß zweier Streifenwagen sind in Aachen fünf Polizisten schwer verletzt worden. Die beiden Polizeiwagen waren am Samstagabend mit Blaulicht und Signalhorn unterwegs zu einem Einsatz, als es an einer Kreuzung zu dem Unfall kam, wie die Aachener Polizei am Sonntag mitteilte.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Alle fünf Insassen wurden so schwer verletzt, dass sie in umliegende Krankenhäuser kamen. Bei keinem der Polizisten bestand eine Lebensgefahr. Die beiden Streifenwagen erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Wagen waren unterwegs zu einer Schlägerei. Andere Beamte konnten die Beteiligten dingfest machen.