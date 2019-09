Fünf Schwerverletzte nach Busunglück auf der A71

Reisebus fährt in Graben - Autobahn Richtung Schweinfurt voll gesperrt

Rentwertshausen (AFP) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 71 sind in Thüringen mehrere Insassen eines Reisebusses verletzt worden, fünf davon schwer. Wie die Autobahnpolizei in Rentwertshausen mitteilte, kam der 65-jährige Fahrer des Busses am Sonntagnachmittag nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die Leitplanke. Anschließend kippte der Bus auf die Seite.

Durch den Unfall nahe der bayerischen Landesgrenze wurden den Polizeiangaben zufolge fünf Insassen des Reisebusses schwer und mehrere weitere Menschen leicht verletzt. Insgesamt war der Bus demnach mit 22 Menschen besetzt. Die A 71 wurde im Zuge der Rettungsarbeiten in Richtung Schweinfurt voll gesperrt.