Bisher 20 Tote - Gebäude stürzte am Montag bei Mumbai ein

Fünf Überlebende mehr als 30 Stunden nach Haus-Einsturz in Indien gerettet

Mumbai (AFP) - Mehr als 30 Stunden nach dem Einsturz eines Wohnhauses in Indien sind fünf weitere Menschen lebend aus den Trümmern geborgen worden. "Bisher konnten wir 25 Menschen retten. 20 Menschen sind bereits tot", sagte Ithape Pandit von der Katastrophenschutzbehörde NDRF am Dienstag.

Rettungskräfte am Unglücksort © AFP

Die fünf Geretteten seien schwer verletzt in nahegelegene Krankenhäuser gebracht worden, sagte Pandit weiter. Seit dem Einsturz des dreistöckigen Gebäudes in der Stadt Bhiwandi bei Mumbai am Montag dauern die Such- und Bergungsarbeiten an.

NDRF-Chef Satya Narayan Pradhan schrieb im Onlinedienst Twitter, er rechne mit weiteren Toten unter den Trümmern.

Die Ursache des Unglücks, das sich mitten in der Nacht ereignete, ist noch immer unklar. Während der von Juni bis September dauernden Monsun-Saison in Indien stürzen immer wieder alte Gebäude ein, deren Bauteile durch die heftigen Regenfälle aufgeweicht werden.