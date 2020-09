Details zunächst unklar - Ermittlungen laufen

Fünf tote Kinder in Privatwohnung in Solingen entdeckt

Wuppertal (AFP) - In einer Privatwohnung im nordrhein-westfälischen Solingen sind fünf tote Kinder entdeckt worden. Dies sagte eine Sprecherin der Polizei in Wuppertal am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Nähere Angaben zu dem Geschehen machten die Beamten zunächst nicht.

Blaulicht © AFP

"Die Ermittlungen laufen", hieß es. Einsatzkräfte seien vor Ort. Wie es zum Fund der Leichen kam und ob es Festnahmen gab, ließ die Polizei zunächst offen. Auch zu den möglichen Hintergründen der Ereignisse gab es zunächst noch keine weiteren Informationen.