Kind wollte von Utah nach Kalifornien reisen - und sich eigenes Auto kaufen

Fünfjähriger in den USA fährt mit dem Lamborghini seiner Eltern davon

Los Angeles (AFP) - In den USA ist ein fünfjähriger Junge am Steuer eines Lamborghini erwischt worden. Das Kind hatte das Luxusfahrzeug über eine Strecke von mindestens drei Kilometer gefahren, bevor es von einem Polizisten gestoppt wurde, wie die Verkehrspolizei im westlichen Bundesstaat Utah am Dienstag mitteilte.

Polizist spricht mit dem Fünfjährigen im Lamborghini © AFP

Der Polizist war den Angaben zufolge auf den Wagen aufmerksam geworden, weil dieser sich im Schlingerkurs über die Schnellstraße bewegte. Als der Beamte die Sirene anmachte, stoppte der Junge den Wagen am linken Straßenrand.

Der Fünfjährige erzählte dem Polizisten, dass er sich mit seiner Mutter gestritten habe - weil sie ihm keinen Lamborghini habe kaufen wollten. Er habe daraufhin beschlossen, den Wagen seiner Eltern zu nehmen und nach Kalifornien zu fahren, um sich dort selber einen Lamborghini zu kaufen. An dem nötigen Geld für die Anschaffung habe es dem Jungen "möglicherweise gefehlt", merkte die Polizei lakonisch an - er hatte drei Dollar dabei.