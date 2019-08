Kind trieb leblos in Nichtschwimmerbecken - Badegast beginnt mit Wiederbelebung

Fünfjähriger schwebt nach Badeunfall im bayerischen Schwabach in Lebensgefahr

Nürnberg (AFP) - Nach einem Badeunfall in einem Freibad im bayerischen Schwabach schwebt ein Kind in Lebensgefahr. Der fünfjährige Junge trieb am Mittwochnachmittag leblos in einem Nichtschwimmerbecken, wie die Polizei in Nürnberg am Donnerstagmorgen mitteilte. Ein Badegast zog ihn aus dem Wasser und begann umgehend mit den Wiederbelebungsmaßnahmen.

Rettungshubschrauber im Einsatz © AFP

Gemeinsam mit anderen Ersthelfern setzte er diese fort, bis die zur Hilfe gerufenen Rettungskräfte eintrafen. Sie brachten den Jungen mit einem Rettungshubschrauber, der direkt auf dem Freibadgelände landete, in ein Krankenhaus. Der Zustand des Kindes war nach Polizeiangaben kritisch. Nach deren Erkenntnissen war der Fünfjährige mit seiner Mutter in der Badeanstalt. Ermittlungen zum Unglückshergang liefen.