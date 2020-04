88 Betten werden in Arena in Rotterdam aufgestellt

Für Eurovision-Finale vorgesehene Konzerthalle wird zu Not-Krankenhaus

Rotterdam (AFP) - Die eigentlich für das diesjährige Eurovision-Finale vorgesehene Konzerthalle in Rotterdam wird wegen der Corona-Pandemie zum Not-Krankenhaus umgerüstet. Knapp hundert Krankenhaus-Betten würden in der Ahoy Arena aufgestellt, teilte am Dienstag der Gesundheitsdienst der niederländischen Stadt mit. Sie sollten ab Freitag für Patienten bereitstehen, die an der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt seien.

Eurovision-Halle wird Corona-Krankenhaus © AFP

Eigentlich sollte in der Ahoy Arena am 16. Mai das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung aber abgesagt. Statt jubelnder Fans gibt es in der Arena nun Container mit vorerst 88 Krankenhaus-Betten. Im Bedarfsfall können mehrere hundert Betten in der Konzerthalle aufgestellt werden. Zudem ist ein eigener Bereich zur ambulanten Behandlung von leichter erkrankten Corona-Infizierten geplant, die nicht unbedingt ins Krankenhaus müssen.

"Wir waren mitten in den Vorbereitungen für den Eurovision", berichtete Rotterdams Sicherheitschef Arjen Littooij. "Plötzlich und schnell mussten wir uns der Krise stellen." Mit der Umwandlung der Konzerthalle sollen die Krankenhäuser des gesamten Landes entlastet werden.