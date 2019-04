Umfrage: Mehr als ein Drittel der Befragten hat mehrere Diäten hinter sich

Für eine Mehrheit der Deutschen sind Dicke selbst schuld an ihrem Gewicht

Köln (AFP) - Mehr als die Hälfte aller Deutschen hält Übergewichtige für selbst schuld an ihrer Situation. In einer am Freitag veröffentlichten Forsa-Umfrage für den Fernsehsender RTL vertraten 58 Prozent der Befragten diese Ansicht. Unter den Männern waren es 61 und unter den Frauen 55 Prozent.

Übergewichtiger sitzt auf Steinbank © AFP

Mehr als ein Drittel der Befragten machte der Erhebung zufolge schon mehrfach eine Diät - Frauen mit 47 Prozent fast doppelt so häufig wie Männer. 47 Prozent machten hingegen noch nie eine Diät, davon waren 59 Prozent Männer und 35 Prozent Frauen.

Eine Mehrheit der Befragten von 57 Prozent gab an, dass Übergewichtige ihrer Ansicht nach nicht automatisch mit Häme rechnen müssten. 42 Prozent hingegen sagten, dass Übergewichtige negative Reaktionen in Kauf nehmen müssten.

Für die Umfrage wurden 1001 Menschen befragt. Die statistische Fehlertoleranz lag bei drei Prozentpunkten.