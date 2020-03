Mitspieler des Portugiesen bei italienischem Club Juventus Turin infiziert

Fußball-Ikone Ronaldo wegen Coronavirus-Epidemie in Isolation

Welt (AFP) - Die Coronavirus-Pandemie trifft auch Fußball-Ikone Cristiano Ronaldo. Der portugiesische Stürmer befinde sich bereits seit einigen Tagen auf der portugiesischen Insel Madeira in Isolation, teilte Pedro Ramos von Madeiras Regionalregierung am Donnerstag mit. Weder der Nationalspieler noch seine Familie zeigten Symptome einer Coronavirus-Infektion. Ronaldos Club Juventus Turin bestätigte Ronaldos Isolation in Madeira in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur AFP.

Cristiano Ronaldo © AFP

Es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme, nachdem einer von Ronaldos Teamkollegen bei Juventus Turin, der Verteidiger Daniele Rugani, am Mittwoch positiv auf das Virus getestet worden war. Nach Angaben seines Clubs entwickelte Rugani aber keine Symptome. Alle Spieler, Stabsmitglieder und andere Mitarbeiter, die Kontakt zu Rugani gehabt hätten, hätten sich freiwillig in Quarantäne begeben.

Italien ist das am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land Europas. Portugal setzte am Mittwoch alle Flugverbindungen zu dem Land bis zum 24. März aus. In Portugal wurden bislang 78 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert.