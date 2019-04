78-Jähriger musste sich Nierenstein entfernen lassen

Fußball-Legende Pelé in Brasilien aus dem Krankenhaus entlassen

São Paulo (AFP) - Die brasilianische Fußball-Legende Pelé ist nach Entfernung eines Nierensteins aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 78-Jährige konnte das Albert-Einstein-Krankenhaus in der brasilianischen Metropole São Paulo am Montag verlassen, wie seine Ärzte mitteilten. Dem dreifachen Fußball-Weltmeister war am Samstag ein Nierenstein entfernt worden. Zuvor hatten die Ärzte von einem Harnstein gesprochen.

Pelé bei seiner Rückkehr nach Brasilien © AFP

Pelé war Anfang April während eines Frankreich-Besuchs wegen einer schweren Harnwegsinfektion in eine Klinik eingeliefert worden. Er musste mehrere Tage behandelt werden. Nach seiner Rückkehr nach Brasilien wurde der "König" des Fußball dann erneut umgehend in ein Krankenhaus eingewiesen.

Pelé - mit bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento - gilt als einer der größten Fußballer aller Zeiten. Als einziger Spieler gewann der Stürmer drei Fußball-Weltmeisterschaften (1958, 1962 und 1970). In den vergangenen Jahren hatte die Sportlegende immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.