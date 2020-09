Deutscher Manchester-City-Spieler nun für zehn Tage in Isolation

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan mit dem Coronavirus infiziert

London (AFP) - Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte sein britischer Verein Manchester City am Montag mit. Der 29-Jährige werde sich gemäß den Vorschriften nun zehn Tage lang isolieren, der ganze Verein wünsche ihm gute Besserung. Es ist die erste bekannte Covid-19-Infektion eines deutschen Nationalspielers.

Manchester City midfielder Ilkay Gundogan has tested positive for coronavirus © AFP

Bei dem englischen Premier-League-Verein Manchester City sind bereits Aymeric Laporte und Riyad Mahrez mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Gündogan hatte zuletzt mit der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am 3. und 6. September in der Nations League gegen Spanien und in der Schweiz auf dem Platz gestanden.