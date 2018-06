Fußball-Weltmeisterschaft beginnt in Moskau

Moskau (AFP) - In Moskau beginnt am Donnerstag (17.00 Uhr) die Fußball-Weltmeisterschaft. Bei der Eröffnungsfeier im Luschniki-Stadion treten der britische Popstar Robbie Williams und die russische Sopranistin Aida Garifullina auf. Anschließend ist der Anpfiff zum Spiel von Gastgeber Russland gegen Saudi-Arabien. Die Fußball-WM findet erstmals in Russland statt, das Turnier dauert bis zum 15. Juli.

Luschniki-Stadion in Moskau © AFP

Für diese Zeit haben die russischen Behörden die Sicherheitsbestimmungen drastisch verschärft. Reisen innerhalb des Landes werden beschränkt, und an den elf WM-Austragungsorten wird das Demonstrationsrecht eingeschränkt. Insgesamt treten 32 Mannschaften zur WM an, das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft findet am Sonntag (17.00 Uhr) gegen Mexiko statt.