Französischer Stürmer protestiert gegen Unterdrückung von Muslimen in China

Fußballstar Griezmann kündigt Vertrag mit Huawei wegen "Uiguren-Alarm"

Paris (AFP) - Der französische Fußballstar Antoine Griezmann hat seinen Werbevertrag mit dem chinesischen Telekom-Konzern Huawei mit sofortiger Wirkung beendet. Der französische Nationalspieler protestiert damit nach eigenen Angaben vom Donnerstag gegen die Unterdrückung der muslimischen Minderheit in China. Der Stürmer des spanischen FC Barcelona berief sich auf den "starken Verdacht", dass sich Huawei an der Überwachung der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang beteiligt habe.

Frankreichs Stürmer Antoine Griezmann kündigt Vertrag mit Huawei © AFP

Griezmann erklärte, Huawei habe offenbar an der Entwicklung einer speziellen Gesichtserkennungs-Software zur Identifizierung der Muslime mitgewirkt. Wegen dieses sogenannten "Uiguren-Alarms" kündige er seine "Partnerschaft mit sofortiger Wirkung".

Der Fußballstar rief Huawei auf, sich aktiv für eine Besserstellung der Uiguren in China einzusetzen. Die Huawei-Niederlassung in Frankreich kommentierte den Schritt vorerst nicht.

In den USA hatte die auf Videoüberwachung spezialisierte Forschungsgruppe IPVM über den "Uiguren-Alarm" berichtet. Sie berief sich auf interne Dokumente von Huawei über Testreihen. Human Rights Watch erklärte zudem, in der Provinz Xinjiang seien Muslime festgenommen worden, nachdem sie mit einer Software identifiziert worden seien.