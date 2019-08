Ermittler sehen keine ausreichenden Belege für Vorwürfe einer Brasilianerin

Fußballstar Neymar wird nicht wegen Vergewaltigung angeklagt

São Paulo (AFP) - Das Verfahren gegen den brasilianischen Fußballstar Neymar wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung eines Models ist eingestellt worden. Richterin Ana Paula Vieira de Moraes folgte am Freitag der Empfehlung der Staatsanwaltschaft von São Paulo, den Fall zu den Akten zu legen, wie ein Gerichtssprecher sagte. Es gebe keine ausreichenden Beweise für eine Anklage gegen den brasilianischen Nationalstürmer. Neymar selbst zeigte sich "erleichtert" über die Entscheidung.

Die Richterin habe die Empfehlungen der Staatsanwaltschaft "akzeptiert", die Ermittlungen mangels Beweisen einzustellen, sagte der Sprecher. Zuvor hatte Staatsanwältin Flávia Merlini bei einer Pressekonferenz in São Paulo gesagt: "Wir wissen nicht, was innerhalb der vier Wände passiert ist." In dem Fall stehe Aussage gegen Aussage.

Zugleich betonte Merlini, die Ermittlungen könnten zu jedem Zeitpunkt wieder aufgenommen werden, sollten neue Erkenntnisse bekannt werden. Die Empfehlung, das Verfahren einzustellen, sei "keine Absolution". Die brasilianische Polizei hatte bereits Ende Juli erklärt, es gebe keine ausreichenden Beweise für eine Anklage.

Der Fußballstar äußerte sich am Freitag im Onlinedienst Instagram erleichtert. "Ich werde ehrlich sein und nicht sagen, dass ich glücklich bin, aber ich bin erleichtert", schrieb er. Er werde die Sache "nie vergessen". Sie habe ihm, seiner Familie und "den Menschen, die mich wirklich kennen", viel Schmerz zugefügt. "Die Narbe wird bleiben und mich daran erinnern, zu wie viel Gutem, aber auch zu wie viel Schlechtem der Mensch fähig ist."

Er hoffe, das dies ein Neubeginn sei, nicht nur für ihn, sondern "für alle, die solche falschen Anschuldigungen erleben und vor allem für jede Frau, die wirklich Opfer (einer Vergewaltigung) wird", schrieb der Fußballer.

Ein brasilianisches Model hatte Neymar vorgeworfen, sie Mitte Mai bei einem Treffen in einem Pariser Hotel vergewaltigt zu haben. Der 27-jährige Nationalstürmer in Diensten des französischen Meisters Paris Saint-Germain weist die Vorwürfe zurück und spricht von einvernehmlichem Sex.

An der Glaubwürdigkeit der Frau, die für ein Treffen mit Neymar nach Paris gereist war, wurden früh Zweifel laut. Mehrere Anwälte legten wegen Widersprüchen in den Aussagen des Models ihr Mandat nieder. Unter anderem gab die Frau an, ein Tablet-Computer mit einem belastenden Video eines zweiten Treffens mit Neymar sei ihr gestohlen worden.

Die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den teuersten Fußballspieler der Geschichte sorgten weltweit für Schlagzeilen. Neymar ist einer der bekanntesten Fußballspieler der Welt und wird von vielen Brasilianern verehrt. 2017 wechselte er für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain. Inzwischen liebäugelt er mit einer Rückkehr nach Spanien.