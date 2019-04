Torhüter wird wegen Engagements für soziale Projekte im Ruhrgebiet ausgezeichnet

Fußballweltmeister Manuel Neuer erhält nordrhein-westfälischen Verdienstorden

Düsseldorf (AFP) - Für seinen sozialen Einsatz wird der Fußballweltmeister Manuel Neuer mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Der Torhüter nimmt den Orden am Sonntag in Düsseldorf von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) entgegen, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte. Der in Gelsenkirchen geborene und aufgewachsene Neuer engagiert sich seit vielen Jahren für zahlreiche soziale Projekte im Ruhrgebiet.

Manuel Neuer © AFP

2010 gründete er die "Manuel Neuer Kids Foundation" für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche vor allem im Ruhrgebiet. Im 2014 errichteten offenen Kinder- und Jugendhaus seiner Stiftung werden Kinder außerhalb der regulären Schulzeit durch verschiedene Bildungsangebote und Aktivitäten in ihrer ganzheitlichen Entwicklung gefördert.